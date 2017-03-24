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16:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мясокомбинат «Иркутский» остановил производство в Приангарье

Заявления о банкротстве предприятия в арбитражный суд не поступало.

ОАО «Мясокомбинат «Иркутский» перестало поставлять продукцию в розницу и остановило производство в Приангарье. Руководство предприятия от комментариев воздерживается. В арбитражный суд заявления о банкротстве предприятия пока не поступало. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «КоммерсантЪ».

Игроки рынка считают, что трудности мясокомбината связаны с решением собственников строить в кризис новый завод на кредитные деньги, а также резким снижением покупательной способности населения.

«О том, что мясокомбинат “Иркутский” прекратил выпуск продукции, “Ъ” сообщили в розничных сетях и в фирменных точках. В частности, на Центральном рынке, где мясокомбинат был представлен в нескольких торговых местах, теперь реализуется продукция других производителей. Лишь в одном павильоне распродаются остатки колбасы и сосисок. “Ъ” не удалось получить комментарий у руководства комбината. На телефонные звонки на предприятии никто не отвечал, а коммерческий директор Иван Виниченко пообещал прокомментировать ситуацию позже», — говорится в сообщении.

Производство работает с 1938 года. В линейке продукции комбината порядка 300 наименований. На предприятии числится около 500 человек.

В последние годы у мясокомбината часто возникали трудности, ходили слухи о его предстоящем закрытии. В мае 2015 года руководство предприятия заявляло о финансовых проблемах, из-за которых не могли достроить новый завод. Возведение нового здания началось в конце 2014 года, стоимость строительства оценивалась в 300 млн рублей. К тому моменту 50 млн уже было вложено, остальную сумму планировалось занять в банке. Однако, из-за изменившейся ситуации на рынке, сделка сорвалась.

«Источник, знакомый с ситуацией на мясокомбинате, сообщил “Ъ”, что в новый корпус, построенный в 2015 году, производство так и не переехало — из-за выросшего курса доллара и евро площади не смогли укомплектовать оборудованием», — говорится в сообщении.

Депутат Заксобрания Иркутской области Владислав Буханов считает, что одной из главных причин, которая привела к краху, стало решение собственников возвести на заемные средства новый корпус.

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