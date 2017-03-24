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17:10 (мск), источник: Калининград.Ru

Шувалов о реконструкции аэропорта «Храброво»: «Вижу, что дело пошло»

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов в пятницу, 24 марта, во время рабочего визита в регион осмотрел объекты реконструкции аэропорта «Храброво» и здание терминала.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщили представители Росавиации, стройка на взлётно-посадочной полосе развёрнута в полном объёме в соответствии с графиком. В необходимом количестве завезли технику, в том числе паромами из Москвы. С учётом высоких темпов работ ввести в эксплуатацию ВПП планируют в декабре 2017 года.

По словам председателя совета директоров «Новапорт» Романа Троценко, с начала июня запустят новый зал ожидания. Основные строительно-монтажные работы по второму этапу реконструкции аэровокзального комплекса планируют завершить в первом квартале 2018 года.

«Вижу, что дело пошло», — заявил Игорь Шувалов.

Отметим, что во время визита в регион в июле 2016 года первый вице-премьер назвал состояние калининградского аэропорта ужасным.

Контракт на реконструкцию аэродрома стоимостью 3,2 млрд рублей заключили в сентябре 2014 года. Работы должны были завершить в ноябре-декабре 2016 года. Из-за возникшего отставания пришлось менять подрядную организацию, которой стала компания «Центродорстрой».

Росавиация уверена, что фирма справится с ремонтом аэродрома и завершит его в срок. По словам гендиректора «Храброво» Александра Корытного, аэропорт сдадут под ключ в марте 2018 года.

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