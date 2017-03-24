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15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства и реконструкции порта Евпатории

Пассажирские пирсы перестроят.

Эксперты Главгосэкпертизы выдали положительное заключение на проектную документацию по строительству и реконструкции морского порта Евпатории.

— Работы по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры морского порта Евпатории пройдут в три этапа, в рамках которых будут реконструированы пассажирские пирсы «Сад Караева», «Парк Фрунзе» и «Новый пляж», — сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Так, пирс «Сад Караева», участок которого длиной 98 метров находится в аварийном состоянии, демонтируют полностью. Вместо него будет построен новый в виде свайной эстакады. Что касается причалов «Парк Фрунзе» и «Новый пляж», то там будут заменены разрушившиеся сваи, отбойные устройства, покрытие пирса и плиты ростверка.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Евпатории проводится в рамках исполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

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