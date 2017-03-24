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16:35 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Вениамин Кондратьев и Виталий Мутко оценили ход реконструкции стадиона «Кубань»

Краснодар, 24 марта, KrasnodarMedia. В рамках рабочего визита в Краснодарский край заместитель председателя Правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко совместно с губернатором Кубани посетил с инспекцией стадион «Кубань», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко и губернатор Кубани осмотрели спортивные объекты Краснодара. В ходе объезда глава региона и зампредседателя правительства посетили строящиеся тренировочные базы, а также уже работающие спорткомплексы города.

Так, Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев побывали в краевом Центре спортивной подготовки по плаванию. Организация работает с 2015 года, здесь бесплатно занимаются дети от шести лет. Сейчас секции посещают порядка 450 детей, в том числе около 200 воспитанников на различных этапах спортивной подготовки. Кроме того, на базе центра тренируется сборная Краснодарского края по плаванию.

Также Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев посетили тренировочный зал гандбольных команд региона. Вице-премьер и губернатор пообщались с тренером и игроками мужского гандбольного клуба «Скиф». Как отметил Вениамин Кондратьев, для развития спорта высоких достижений регион активно привлекает спонсоров.

— Сегодня, исходя из возможностей бюджета, непростой финансовой ситуации, край ищет системный способ поддержки команд, в первую очередь, с помощью инвесторов, — подчеркнул губернатор.

После участники объезда побывали на стадионе «Кубань», где ведутся работы по реконструкции в рамках подготовки к ЧМ-2018. Объект заявлен в качестве одной из тренировочных площадок команд.

Проект реконструкции стадиона предполагает переустройство помещений Восточной трибуны с учетом требований ФИФА. В подтрибунных помещениях оборудуют раздевалки, тренерские, душевые, массажные кабинеты, конференц-зал, подсобные и вспомогательные помещения. Кроме того, будет выполнено благоустройство прилегающей территории, рабочие обновят фасад, выполнят гидроизоляцию трибун, заменят инженерные сети и газон футбольного поля. Планируется, что работы будут завершены к ноябрю 2017 года.

Также вице-премьер и губернатор проинспектировали ход строительства комплексной учебно-спортивной площадки Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Объект предназначен для учебно-тренировочных занятий студентов университета и проведения соревнований.

Проект предусматривает строительство поля для игры в футбол и регби, спортивных площадок, легкоатлетических дорожек, обустройство секторов для прыжков в длину, в высоту, толкания ядра. В настоящее время здесь заканчиваются строительные работы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на май 2017 года.

Виталий Мутко высоко оценил площадку, отметив, что возможность тренироваться здесь должны иметь не только студенты профильного вуза, но и жители близлежащих микрорайонов.

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