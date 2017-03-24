Керченский мост. 50% готовности

Строительство моста через Керченский пролив является приоритетным проектом министерства транспорта РФ на этот год. Об этом заявил в ходе видеомоста Москва-Симферополь в МИА «Россия сегодня» министр транспорта РФ Максим Соколов. По словам министра, Керченский мост готов на 50%.

Мост уверенно миновал точку экватора, строительство идет с некоторым опережением графика. В следующем году, как мы и обещали, автомобильное движение по мосту будет открыто, — сказал М. Соколов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года. Железнодорожное движение планируют открыть к декабрю 2019 года.