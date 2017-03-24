Керченский мост. 50% готовности
Власти заявили, что Крымский мост наполовину готов.
Власти заявили, что Крымский мост наполовину готов.
Строительство моста через Керченский пролив является приоритетным проектом министерства транспорта РФ на этот год. Об этом заявил в ходе видеомоста
Мост уверенно миновал точку экватора, строительство идет с некоторым опережением графика. В следующем году, как мы и обещали, автомобильное движение по мосту будет открыто, — сказал М. Соколов.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года. Железнодорожное движение планируют открыть к декабрю 2019 года.
Как отмечает автор видео (смотреть ниже — две части) Константин Ходаковский, фиксирующий все фазы строительства Керченского моста, мостостроители действительно перешли экватор. По крайней мере, в деле сборки фарватерных арок: на стапелях в Керчи смонтировано более 5,5 из 10 тысяч тонн металлоконструкций для этих двух «мегапролётов». Автомобильный, на 4 полосы двустороннего движения, после завершения сборки будет весить порядка 4500 тонн, а железнодорожный — 5500 тонн. Одновременно продолжается возведение самых мощных и грандиозных мостовых опор 252 с востока и 253 с запада от