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16:13 (мск), источник: Крым Press

Керченский мост. 50% готовности

Власти заявили, что Крымский мост наполовину готов.

Источник: РИА "Новости"

Строительство моста через Керченский пролив является приоритетным проектом министерства транспорта РФ на этот год. Об этом заявил в ходе видеомоста Москва-Симферополь в МИА «Россия сегодня» министр транспорта РФ Максим Соколов. По словам министра, Керченский мост готов на 50%.

Мост уверенно миновал точку экватора, строительство идет с некоторым опережением графика. В следующем году, как мы и обещали, автомобильное движение по мосту будет открыто, — сказал М. Соколов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года. Железнодорожное движение планируют открыть к декабрю 2019 года.

Как отмечает автор видео (смотреть ниже — две части) Константин Ходаковский, фиксирующий все фазы строительства Керченского моста, мостостроители действительно перешли экватор. По крайней мере, в деле сборки фарватерных арок: на стапелях в Керчи смонтировано более 5,5 из 10 тысяч тонн металлоконструкций для этих двух «мегапролётов». Автомобильный, на 4 полосы двустороннего движения, после завершения сборки будет весить порядка 4500 тонн, а железнодорожный — 5500 тонн. Одновременно продолжается возведение самых мощных и грандиозных мостовых опор 252 с востока и 253 с запада от Керчь-Еникальского канала.

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