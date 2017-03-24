Международный аэропорт «Казань» возвращается к летнему расписанию
(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Аэропорт «Казань» с 26 марта переходит на летнее расписание, информирует
(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Аэропорт «Казань» с 26 марта переходит на летнее расписание, информирует
В отличие от сезона прошлого лета, в 2017 году в Симферополь и Сочи будут выполнять рейсы 7 и 8 перевозчиков соответственно. Это позволит сделать полеты по этим направлениям почти ежедневными.
Кроме того, международный аэропорт «Казань» ведет работу по формированию в предстоящем сезоне регулярного авиасообщения с Тбилиси. Рейсы будут выполняться зарубежной авиакомпанией.
К 9 авиакомпаниям, выполняющим в настоящий момент вылеты в Анталью, вскоре добавится новый авиаперевозчик Аtlas Global. Он же, как и Turkish Airlines, будет совершать перелеты в Стамбул.
Дополнительные вылеты на маршруте Казань — Дубай в летний период вводит авиакомпания Flydubai — полеты будут совершаться теперь трижды в неделю.
Finnair возобновляет перелеты в конце марта. Международное направление пополняется приходом нового зарубежного авиаперевозчика airBaltic. Полеты в Ригу стартуют 26 апреля.
Межрегиональные перевозки с 1 апреля пополняются прямым рейсом направлению Казань —
При этом особо популярными у пассажиров в летний период остаются рейсы в
Летнее расписание будет действовать включительно до 28 октября.