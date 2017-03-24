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17:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Средняя зарплата в Нижегородской области составляет 27,5 тысячи рублей по данным на январь 2017 года

Средняя зарплата в Нижегородской области составляет 27,5 тысячи рублей по данным на январь 2017 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, это на 7,8% больше, чем в январе прошлого года. Фонд начисленной заработной платы в январе 2017 года сложился в сумме 31 млрд 380,5 млн рублей. Наиболее высокие средние зарплаты в регионе зафиксированы в сфере информации и связи — 45,8 тысячи рублей.

Средняя зарплата в сфере сельского хозяйства составляет 17,6 тысячи рублей, на добывающих предприятиях — 15,1 тысячи рублей, на обрабатывающих производствах — 29,2 тысячи рублей, в ресурсоснабжающих организациях — около 30 тысяч рублей, в строительстве — 17,6 тысячи рублей, в гостиничном и ресторанном бизнесе 13,1 тысячи рублей, в образовании — 34,3 тысячи рублей, в здравоохранении — 22,3 тысячи рублей.

Напомним, по данным Нижегородстата, средняя зарплата в регионе в 2016 году выросла на 7% и составила 28,2 тысячи рублей.

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