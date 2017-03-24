Из Сочи и Краснодара открываются новые рейсы в Тель-Авив

С 13 апреля партнер Международного аэропорта Сочи — авиакомпания «Уральские авиалинии» — приступит к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту «Сочи-Тель-Авив». Полеты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, на воздушных судах Airbus A320 вместимостью до 160 пассажиров. Полетная программа продлится до 26 октября 2017 года. Кроме того, авиакомпания «Уральские авиалинии» выполняет рейсы в Тель-Авив из Краснодара один раз в неделю, по средам.

Авиакомпания Israir Airlines начнет осуществлять чартерную программу из Сочи с 14 июня 2017 года, она продлится до конца летнего сезона. Рейсы будут выполняться по средам на воздушных судах Airbus A320 вместимостью до 174 пассажиров. Время прилета в Сочи — в 22.35, время вылета в Тель-Авив — 00.05 (по Москве).