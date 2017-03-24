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17:14 (мск), источник: Югополис

Из Сочи и Краснодара открываются новые рейсы в Тель-Авив

Выполнить их будут авиакомпании «Уральские авиалинии» и Israir Airlines.

Источник: Югополис

С 13 апреля партнер Международного аэропорта Сочи — авиакомпания «Уральские авиалинии» — приступит к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту «Сочи-Тель-Авив». Полеты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, на воздушных судах Airbus A320 вместимостью до 160 пассажиров. Полетная программа продлится до 26 октября 2017 года. Кроме того, авиакомпания «Уральские авиалинии» выполняет рейсы в Тель-Авив из Краснодара один раз в неделю, по средам.

Авиакомпания Israir Airlines начнет осуществлять чартерную программу из Сочи с 14 июня 2017 года, она продлится до конца летнего сезона. Рейсы будут выполняться по средам на воздушных судах Airbus A320 вместимостью до 174 пассажиров. Время прилета в Сочи — в 22.35, время вылета в Тель-Авив — 00.05 (по Москве).

Полеты авиакомпании Israir Airlines по маршруту «Тель-Авив-Сочи» стали возможными благодаря режиму «открытого неба», действующему в аэропорту с 2014 года. Он позволяет совершать международные полеты в аэропорт Сочи без ограничений и выполнять транзитные рейсы, сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро».

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