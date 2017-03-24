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16:56 (мск), источник: Sputnik.by

Номинальная зарплата белорусов в феврале сократилась на 4 рубля

В среднем граждане страны получали в феврале 716,5 рублей, рабочие и служащие — 717 рублей.

Источник: Reuters

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале текущего года составила 716,5 рублей, сообщил Национальный статистический комитет республики.

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Ранее Белстат сообщал, что в январе номинальная зарплата составила 720,7 рублей и сократилась по сравнению с декабрем почти на 81 рубль. В феврале сокращение номинальной зарплаты составило 4,2 рубля.

По данным Белстата, в феврале номинальная зарплата рабочих и служащих составила 717 рублей и по сравнению с январем сократилась на 4,1 рубля. За январь средняя начисленная номинальная зарплата снизилась почти на 81 рубль и составила 720,7 рубля.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за январь 2017 года снизились на 4,5% к уровню такого же прошлогоднего периода.

Тенденция постепенного снижения денежных доходов населения наблюдалась на протяжении всего прошлого года.

Правительство Беларуси обещало рост реальных доходов на полпроцента в 2016 году по отношению к 2015-му. В 2015 году реальные доходы населения снизились на 5,9% к 2014 году.

Ранее также президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал «кровь из носу» обеспечить к концу 2017 года уровень средней номинальной зарплаты по стране не ниже 500 долларов в эквиваленте. При этом глава государства предупредил, что эмиссии «пустых денег» в экономику не будет, вся зарплата должна быть заработанной.

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