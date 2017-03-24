Парковка в Пулково станет дешевле

С 1 апреля текущего года в Пулково меняются условия использования парковки. Краткосрочная стоянка перестанет быть бесплатной, зато минимальный тариф и долгосрочная аренда станут дешевле. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

За нахождение на открытых парковках Р2 и Р3 с 1 апреля придется платить с момента въезда. Тарифы для них останутся прежними. Час стоянки Р4 будет стоить 100 рублей (сейчас 150). Подешевеет и долгосрочная аренда.

Начиная со второй недели парковки тариф «Дополнительные сутки» уменьшится с 350 до 200 рублей, а каждая дополнительная неделя — с 2000 до 1000 рублей.

Бесплатные 15 минут на то, чтобы подъехать к терминалу и забрать или высадить пассажира, сохранятся.