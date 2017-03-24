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17:45 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк упростил порядок привлечения валютных кредитов у нерезидентов

В частности, НБУ отменил обязательное предоставление заемщиками справки регулятора об объеме фактически полученного кредита и погашения задолженности.

Источник: УНИАН

Национальный банк Украины упростил порядок регистрации договоров о привлечении резидентами валютных кредитов у нерезидентов.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на нормы постановления № 26, вступающие в силу с 10 апреля.

Как отмечается в сообщении, Нацбанк упростил процедуру регистрации смены кредитора, предусмотрел введение новой автоматизированной системы регистрации кредитных договоров, а также отменил обязательное предоставление заемщиками справки регулятора об объеме фактически полученного кредита и погашения задолженности.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует смягчить ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

В частности, регулятор анонсировал снижение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 65% до 50%, а в дальнейшем полную отмену этого требования.

Кроме того, НБУ намерен повысить лимит покупки физлицами наличной валюты до эквивалента 150 тыс. грн, что в 12 раз выше действующего лимита.

Помимо этого, Нацбанк планирует разрешить гражданам инвестиции за рубеж до 50 тыс. евро без индивидуальной лицензии.

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