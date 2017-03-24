Танкер проекта RST27 сошел со стапелей нижегородского завода «Красное Сормово» 24 марта
Как сообщается на сайте предприятия, спуск на воду проходил в рабочем режиме под контролем участников строительства, проектировщиков и заказчиков.
Как сообщается на сайте предприятия, спуск на воду проходил в рабочем режиме под контролем участников строительства, проектировщиков и заказчиков.
Это первый из двух
Напомним, что контракты на строительство двух
Проект разработан специалистами Морского Инженерного бюро. Рабочее проектирование выполнено
Ранее сообщалось, что 17 февраля на воду был спущен второй танкер проекта RST27, построенный заводом «Красное Сормово» для компании Caspian Marine Services Limited (CMS).