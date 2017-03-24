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17:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Танкер проекта RST27 сошел со стапелей нижегородского завода «Красное Сормово» 24 марта

Как сообщается на сайте предприятия, спуск на воду проходил в рабочем режиме под контролем участников строительства, проектировщиков и заказчиков.

Это первый из двух танкеров-химовозов проекта RST27, строящихся заводом «Красное Сормово’для компании «Волготранс».

Напомним, что контракты на строительство двух танкеров-химовозов были подписаны 27 октября 2015 года. Лизингодателем по контрактам выступило ЗАО «Гознак-лизинг». Согласно документам оба танкера завод обязуется передать заказчику в 2017 году.

Танкеры-химовозы проекта RST27 — самоходные суда «Волго-Дон макс» класса, предназначенные для смешанной (река-море) перевозки широкого спектра наливных грузов. Габаритная длина судна составляет 140,85 м, ширина — 16,7 м.

Проект разработан специалистами Морского Инженерного бюро. Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.

Ранее сообщалось, что 17 февраля на воду был спущен второй танкер проекта RST27, построенный заводом «Красное Сормово» для компании Caspian Marine Services Limited (CMS).

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