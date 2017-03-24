В Калининграде Игорь Шувалов открыл представительство Российского экспортного центра

В новое представительство РЭЦ Игорь Шувалов прибыл после посещения производственной площадки группы компаний «Содружество». Местное предприятие этого объединения является ведущим экспортным предприятием в Калининградской области и одним из крупнейших экспортёров сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации. Вместе с врио губернатора Антоном Алихановым, главой группы РЭЦ Петром Фрадковым и руководством компании Игорь Шувалов обсудил перспективы развития активов «Содружества» в Калининградской области и меры поддержки агропромышленного сектора экономики региона. По словам Игоря Шувалова, эффективные инструменты такой помощи становятся доступнее для калининградских предприятий с открытием регионального представительства РЭЦ, прокомментировали информационному агентству Rainbow в пресс-службе правительства Калининградской области. «Присутствие здесь Российского экспортного центра важно как нигде, поскольку область должна развиваться, в том числе, а, может быть, и в первую очередь благодаря своему экспортному потенциалу. Об этом говорим много лет. Мы некоторые успешные примеры видели: сегодня вместе с губернатором, инвесторами узрели большой объект компании “Содружество”. Он впечатляет. Но, конечно, Калининградская область может производить и отправлять на экспорт больше продукции. И Российский экспортный центр всем инструментарием, который есть, должен помогать. Хорошо, что это не просто фронт-офис, а как вы говорите, выделенное подразделение, которое может принимать соответствующие решения. Мы работаем в рамках президентского проекта “Международная кооперация и поддержка экспорта” и, конечно, на хорошем опыте Калининградской области будем показывать экспортные возможности российской экономики в целом», — заявил Игорь Шувалов. Он отметил, что содействие региону в развитии экспортного направления должно оказываться не только по линии РЭЦ, но также других федеральных структур.

Читайте также В реестр резидентов ОЭЗ Калининградской области вошли четыре новых проекта

«Сейчас у каждого федерального ведомства есть своя программа поддержки экспорта. Мы её внимательно отслеживаем и развиваем. Только что мы обсуждали с главой Калининградской области возможности для развития автопрома, по каким сегментам и как поддерживать экспорт автомобильной продукции из Российской Федерации. Вы знаете, что у нас в последние годы было построено много автомобильных заводов. Во время ухудшения экономической ситуации, начиная с 2014 года, ситуация не лучшим образом складывалась для этих предприятий. Стало совершенно очевидным — для этих заводов открываются новые возможности на зарубежных рынках. То же самое — с нашей продукцией пищевой обработки и сельхозпродукции, у которой огромные возможности на зарубежных рынках. Но попасть туда и закрепиться — не так просто», — отметил Игорь Шувалов. При этом он привёл положительные примеры такой работы, в том числе связанные с продукцией из Калининградской области. «Есть хороший пример: мы везде поддерживаем “Мираторг”, и президент Владимир Путин на переговорах подчеркивает, что продукцию этой компании нужно пустить на внешние рынки. Один из последних примеров — это договоренность лидеров об экспорте продукции агрохолдинга из Калининградской области в Японию. Так что, у нас с вами есть хорошие примеры, и это не только нефть и газ», — сказал первый вице-премьер. Врио губернатора Антон Алиханов считает, что на ближайшие несколько лет экспорт является ключевым направлением в развитии экономики Калининградской области. «Экспортное направление должно стать ключевым в нашей работе на ближайшие пять — десять лет, потому что экономика Калининградской области формировалась как точка входа именно импорта и дальнейшего движения на российский рынок. Тем не менее, у нас есть хорошие и успешные примеры уже действующего экспорта. Имеется пример “Мираторга” — будущего экспорта, на который мы очень рассчитываем. Есть предложения по льготам и другим мерам поддержки, которые могли бы сделать наш регион ещё более привлекательным с точки зрения создания здесь экспортных производств. Очень приятно, кстати, что некоторые иностранные компании, например, немецкие и польские, переносят сюда отдельные свои производства: делают здесь определенные виды работ и товаров, далее экспортируя полуфабрикаты или продукцию для дальнейшего использования на своих конечных производствах. Такие направления нам тоже интересны», — сказал Антон Алиханов.