Радикалы заблокировали пять отделений Сбербанка в городах Украины

Заблокировано пять отделений Сбербанка по стране: винницкого, днепровского, запорожского, киевского и сумского. Их работа приостановлена. В остальных отделениях банка обслуживание клиентов проходит в штатном режиме.

По факту всех инцидентов банк подал заявления в правоохранительные органы. В то же время, «Национальный корпус» сообщил, что продолжит акции по блокированию Сбербанка на Украине.

23 марта радикалы заклеили банковский офис в Запорожье листовками с призывом обналичивать средства. Кроме того, в листовках сообщалось о ближайшем закрытии отделения. В тот же день представители «Нацкорпуса» совместно с «Правым сектором» (запрещен в РФ) и ВОО «Сокол» заблокировали сумское отделение Сбербанка. Представители полиции не препятствовали действиям националистов.

Под давлением националистов президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год. Санкции предполагают, в частности, запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга.

Запрет также относится к распределению прибыли и капитала этих пяти банков, в то же время ограничения не касаются проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах. Известно, что российские банки с государственным капиталом ведут переговоры о продаже своих украинских «дочек».

В четверг Нацбанк Украины обратился к правоохранительным органам с просьбой прекратить блокирование, обосновывая это снижением доверия к украинской банковской системе и угрозой ее стабильности.