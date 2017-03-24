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18:47 (мск), источник: ТАСС

Радикалы заблокировали пять отделений Сбербанка в городах Украины

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Радикалы заблокировали пять отделений Сбербанка в Виннице, Днепре, Запорожье, Киеве и Сумах. Банк подал заявления в правоохранительные органы.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного офиса финучреждения в Киеве.

Заблокировано пять отделений Сбербанка по стране: винницкого, днепровского, запорожского, киевского и сумского. Их работа приостановлена. В остальных отделениях банка обслуживание клиентов проходит в штатном режиме.
Пресс-служба Сбербанка

По факту всех инцидентов банк подал заявления в правоохранительные органы. В то же время, «Национальный корпус» сообщил, что продолжит акции по блокированию Сбербанка на Украине.

23 марта радикалы заклеили банковский офис в Запорожье листовками с призывом обналичивать средства. Кроме того, в листовках сообщалось о ближайшем закрытии отделения. В тот же день представители «Нацкорпуса» совместно с «Правым сектором» (запрещен в РФ) и ВОО «Сокол» заблокировали сумское отделение Сбербанка. Представители полиции не препятствовали действиям националистов.

Введение санкций

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Под давлением националистов президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год. Санкции предполагают, в частности, запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга.

Запрет также относится к распределению прибыли и капитала этих пяти банков, в то же время ограничения не касаются проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах. Известно, что российские банки с государственным капиталом ведут переговоры о продаже своих украинских «дочек».

В четверг Нацбанк Украины обратился к правоохранительным органам с просьбой прекратить блокирование, обосновывая это снижением доверия к украинской банковской системе и угрозой ее стабильности.

Комментарии
10
барс
шиза косит ряды хохлов
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Александр Романский
Ну это уже лишнее. На мой взгляд, им нужно проглотить обиду и начать с чистого листа, утихомирить радикалов. Забыть про Крым и Донбасс. Да, это тяжело морально, но месть всегда деструктивна.
Иначе - деградация и распад.
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Агабала Агабалаев
Раз ихние правоохранительные органы не могут, то надо отправить свои для охраны нашего имущества. Мы говорим о народ (доброжелательный Украины), где????
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