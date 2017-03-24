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18:46 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму предложили обучать специалистов туриндустрии основам первой медпомощи и иностранным языкам

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости (Крым). Участники проходящего в Ялте круглого стола «Современные механизмы взаимодействия работодателей и учреждений образования в процессе подготовки специалистов отрасли культуры и рекреации» предлагают ввести в учебный курс подготовки специалистов в сфере туризма занятия по основам первой медицинской помощи и увеличение часов для занятий по иностранному языку. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил участник форума, председатель комитета Государственного совета РК по по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Источник: РИА "Новости"

«Во многих крупных объектах находятся врачи, медсестры, но ситуации бывают разные…», — отметил он и добавил, что важно, чтобы «любой сотрудник турфирмы, любой сотрудник отеля мог ее оказать до приезда «скорой помощи».

Также Черняк подчеркнул, что владение одним английским языком в настоящее время для туристической сферы — «прошлый век».

Глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Вопросы, которые нам надо будет вынести на уровень Министерства образования Российской Федерации по изменению системы обучения, переориентации этой системы обучения, введения новых каких-то направлений, мы будем предлагать (к рассмотрению — ред.). И я думаю, что все высшие учебные заведения, которые готовят специалистов (для туристической сферы — ред.) нас поддержат, потому что каждый (вуз — ред.) заинтересован трудоустроить своих выпускников, а наши объекты готовы идти навстречу… Они готовы принимать студентов на практику… со 2−3-го курса, ежегодно, чтобы готовить их под себя уже», — пояснил глава парламентского комитета.

Также Черняк рассказал, что на форуме представители администрации одного из объектов размещения на Южном берегу Крыма договорились с одним из вузов Санкт-Петербурга, который готовит специалистов в сфере туризма, о прохождении студентами заведения практики на базе этого объекта. Кроме того, преподаватели вуза будут приезжать в Крым, где на объекте проводить занятия для его работников «без отрыва от производства», подчеркнул Черняк.

Черняк уточнил, что в круглом столе приняли участие преподаватели высших учебных заведений, которые готовят специалистов в области туризма, работодатели в сфере туриндустрии, представители органов Государственной службы занятости населения из Крыма, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Алтая, Казани, Кубани, Ростова-на-Дону.

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