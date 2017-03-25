Квартиры и нежилое помещение в усадьбе Самсонова выставлены на торги

Нежилое помещение находится в подвале усадьбы и имеет отдельный вход. Его площадь — 131 квадратный метр.

Три квартиры и нежилое помещение во флигеле усадьбы Петра Самсонова на Пречистенке выставлены на электронные торги. Объекты продажи находятся по адресу: улица Пречистенка, дом 35, строение 2. К жилым помещениям относятся три квартиры, расположенные на первом и втором этажах общей площадью 118 квадратных метров.

К зданию подведены все инженерные коммуникации, но будущему инвестору предстоит произвести капитальный ремонт.

Усадьба Самсонова является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому покупатели должны будут взять на себя ряд обязательств по ремонтно-реставрационным работам и приспособлению помещений под современное использование, сохранив при этом архитектурное и колористическое решение усадьбы.

Организатор торгов — Департамент города Москвы по конкурентной политике. Заявки на участие принимаются до 11 апреля, а сами торги пройдут 19 апреля. Три квартиры и нежилое помещение выставлены двумя разными лотами.

Дополнительная информация о квартирах и подвальном помещении — на инвестиционном портале Москвы.

Усадьба Самсонова построена в стиле русской классики в начале XIX века. Для надворного советника Петра Самсонова покупка была исключительно инвестиционным вложением, а следующий владелец усадьбы — железнодорожный магнат Николай Карлович Фон Мекк — устроил в здании квартиры для своих служащих, гаражи и конторы. В настоящее время в интерьерах XIX века сохранились сводчатые подвалы, лестница, печи и частично танцевальный зал.