Физлицам вдвое уменьшили налог на дивиденды

Это произошло в связи с тем, что Верховной Раде пришлось исправлять техническую ошибку, допущенную в конце 2016 года при принятии поправок в Налоговый кодекс, пишет «Интерфакс-Украина».

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За соответствующий закон (проект № 6210) О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно уточнения некоторых положений и устранении противоречий, возникших при принятии закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине от 21 декабря 2016 года проголосовало 23 марта 240 народных депутатов.

Председатель профильного налогового комитета Нина Южанина, представлявшая законопроект, отметила, что принципиально решение о снижении ставки было принято еще в декабре, однако из-за технической ошибки в тексте его нельзя реализовать.

Против такого снижения выступили представители фракции Батькивщина, однако большинство депутатов поддержали уточняющую поправку.

Кроме того, принятый закон освобождает местные бюджеты от необходимости возвращать начисленные и уплаченные за период проведения АТО суммы налога на недвижимое имущество и земельные участки, расположенные на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а также на линии соприкосновения.