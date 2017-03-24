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19:11 (мск), источник: Ipress.ua

Физлицам вдвое уменьшили налог на дивиденды

Верховная Рада Украины снизила ставку налога на доходы физлиц по дивидендам вдвое — с действующей общей ставки НДФЛ в 18% до 9%.

Источник: Ipress.ua

Это произошло в связи с тем, что Верховной Раде пришлось исправлять техническую ошибку, допущенную в конце 2016 года при принятии поправок в Налоговый кодекс, пишет «Интерфакс-Украина».

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За соответствующий закон (проект № 6210) О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно уточнения некоторых положений и устранении противоречий, возникших при принятии закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине от 21 декабря 2016 года проголосовало 23 марта 240 народных депутатов.

Председатель профильного налогового комитета Нина Южанина, представлявшая законопроект, отметила, что принципиально решение о снижении ставки было принято еще в декабре, однако из-за технической ошибки в тексте его нельзя реализовать.

Против такого снижения выступили представители фракции Батькивщина, однако большинство депутатов поддержали уточняющую поправку.

Кроме того, принятый закон освобождает местные бюджеты от необходимости возвращать начисленные и уплаченные за период проведения АТО суммы налога на недвижимое имущество и земельные участки, расположенные на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а также на линии соприкосновения.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект № 4194 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими-лицами предпринимателями».

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