Физлицам вдвое уменьшили налог на дивиденды
Верховная Рада Украины снизила ставку налога на доходы физлиц по дивидендам вдвое — с действующей общей ставки НДФЛ в 18% до 9%.
Верховная Рада Украины снизила ставку налога на доходы физлиц по дивидендам вдвое — с действующей общей ставки НДФЛ в 18% до 9%.
Это произошло в связи с тем, что Верховной Раде пришлось исправлять техническую ошибку, допущенную в конце 2016 года при принятии поправок в Налоговый кодекс, пишет «Интерфакс-Украина».
За соответствующий закон (проект № 6210) О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно уточнения некоторых положений и устранении противоречий, возникших при принятии закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине от 21 декабря 2016 года проголосовало 23 марта 240 народных депутатов.
Председатель профильного налогового комитета Нина Южанина, представлявшая законопроект, отметила, что принципиально решение о снижении ставки было принято еще в декабре, однако
Против такого снижения выступили представители фракции Батькивщина, однако большинство депутатов поддержали уточняющую поправку.
Кроме того, принятый закон освобождает местные бюджеты от необходимости возвращать начисленные и уплаченные за период проведения АТО суммы налога на недвижимое имущество и земельные участки, расположенные на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а также на линии соприкосновения.
Напомним, Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект № 4194 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и