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19:01 (мск), источник: УНИАН

В Нацбанке рассказали о прогнозах роста экономики в этом году

По оценкам НБУ, в первом квартале этого года рост экономики замедлится, несмотря на благоприятную базу сравнения и наличие определенного импульса роста от предыдущих периодов.

Источник: УНИАН

Украинская экономика в 2017 году, по обновленным предварительным прогнозам Национального банка Украины, вырастет на 1,9%, сообщается на сайте регулятора.

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По оценкам НБУ, в первом квартале этого года рост экономики замедлится, несмотря на благоприятную базу сравнения и наличие определенного импульса роста от предыдущих периодов.

«В январе 2017 года существенно выросло строительство и транспортные перевозки на фоне низкой базы сравнения, так как в начале 2016 года значительное негативное влияние на экономическую активность оказало введение Россией жестких торгово-транзитных ограничений в отношении украинских товаров и неблагоприятные погодные условия», — говорится в сообщении НБУ.

Также Нацбанк отмечает, что начатое в январе этого года блокирование транспортных сообщений на востоке страны негативно сказалось на промышленной активности, в том числе металлургии.

Регулятор сообщил, что опубликованные Государственной службой статистики данные о росте ВВП Украины в 2016 году на 2,3% превзошли ожидания Национального банка, который прогнозировал годовой рост на уровне 1,8%.

По оценкам НБУ, улучшение показателей обусловлено более высокими показателями сельского хозяйства и инвестиционной активности, чем ожидалось.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года. Экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% — в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.

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