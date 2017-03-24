В понедельник доллар и евро подорожают: НБУ опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США — 2712.4559 (24 марта — 2705.7689).

100 EUR — 2930.8086 (24 марта — 2918.4423).

10 RUR — 4.7235 (24 марта — 4.7038).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,16 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2896/29,3300 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4753/0,4765 грн/рубль.