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21:07 (мск), источник: УНИАН

В понедельник доллар и евро подорожают: НБУ опустил официальный курс гривни

Официальный курс НБУ на 27 марта: 100 USD — 2712.4559 грн; 100 EUR — 2930.8086 грн; 10 RUR — 4.7235 грн.

Источник: УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США — 2712.4559 (24 марта — 2705.7689).

100 EUR — 2930.8086 (24 марта — 2918.4423).

10 RUR — 4.7235 (24 марта — 4.7038).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,16 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2896/29,3300 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4753/0,4765 грн/рубль.

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