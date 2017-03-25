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15:23 (мск), источник: Калининград.Ru

На ремонт тротуаров на трёх улицах Калининграда выделили 6,4 млн рублей

Власти Калининграда объявили аукцион по выбору подрядчика, который займётся ремонтом тротуаров на улицах Черняховского, Коммунистической и Московском проспекте.

Источник: Калининград.Ru

Подрядчика выберут 17 апреля. Компания должна восстановить покрытие на улице Черняховского (чётная сторона) от улицы Сергеева до СПИ РВВК; на улице Коммунистической (вдоль домов №№ 23−27) и Московском проспекте (вдоль домов №№ 164−170). На все три объекта власти готовы потратить 6,4 млн рублей.

В бюджете Калининграда на 2017 года на ремонт тротуаров предусмотрено в общей сложности 123,5 млн рублей. В списке — 30 объектов улично-дорожной сети. В 2016 году на капремонт 67 объектов направили 111,8 млн рублей.

Ранее врио губернатора Антон Алиханов назвал тротуары в Калининграде «настоящим позором». Он призвал ускорить работы, чтобы людям было приятно находиться «хотя бы в центре города».

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