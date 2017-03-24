Немецкий банк по ошибке перевел на внешние счета €5 млрд

Инцидент произошел 20 февраля, однако о его последствиях банк сообщил лишь сегодня.

В финансовой организации заверили, что «все отправленные средства удалось вернуть назад» после того, как ее сотрудники «оперативно остановили выполнение ошибочной команды и начали работу над выявлением причин».

Это не первый подобный инцидент, произошедший с банком. В 2008 году KfW перевел €320 млн банку Lehman Brothers, объявившему о своем банкротстве за несколько часов до транзакции. Тогда, как напоминает Bloomberg, немецкие СМИ присвоили кредитной организации прозвище «тупейшего банка Германии». В последующие годы KfW получал исключительно положительные оценки и становился самым надежным финансовым учреждением по версии журнала Global Finance.

Банк KfW находится в собственности правительства ФРГ и федеральных земель Германии. Он используется, в частности, для перечисления выделяемой Берлином помощи различным партнерам страны. Активы банка составляют порядка €500 млрд.