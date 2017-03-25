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10:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Металлургическому комплексу «Амурметалл» прекращают подачу электроэнергии

Энергетики до сих пор не получили оплату по накопленной задолженности.

Хабаровск, 25 марта, AmurMedia.

Задолженность ОАО «Амурметалл» перед ПАО «ДЭК» уже составляет 560 млн рублей. В понедельник, 27 марта энергокомпания вынуждена будет ограничить электропотребление путем отключения линии, питающей производственные мощности завода. В результате металлургический комплекс не сможет осуществлять деятельность. Причиной таких мер послужило невыполнение договоренностей по оплате, достигнутых 14 февраля при поддержке правительства Хабаровского края между ПАО «ДЭК» ОАО «Амурметалл» и новым инвестором металлургического завода ООО «Торэкс-Хабаровск», сообщили ИА AmurMeda в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт».

Так, в соответствии с Протоколом совещания ОАО «Амурметалл» должен был оплатить до 10 марта 26,6 млн рублей, до 25 марта — 35,5 млн рублей. Однако в адрес энергетиков поступило только 10 млн рублей. Неисполненные текущие обязательства в объеме 52,1 млн рублей ставят в целом под сомнение выполнение гарантийных обязательств по оплате всей накопленной задолженности до 7 апреля.

— На протяжении длительного времени ПАО «ДЭК» несло ответственность за «Амурметалл» перед энергорынком самостоятельно, не получая своевременно и в полном объеме денежных средств от завода. Но в настоящее время долги достигли критических размеров. Дальнейший наращивание задолженности угрожает стабильной работе энергетической отрасли Дальнего Востока, — рассказал заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК» Сергей Хитун. — Компания уже неоднократно откладывала ограничительные меры под залог гарантий. Однако денежные средства так и не начали поступать в адрес энергетиков в объемах, предусмотренных протоколом. Завод был заранее уведомлен о мерах по ограничению электропотребления, и 27 марта мы применим ограничительные санкции.

Ежедневная потребность металлургического комплекса в электроэнергии достигает 1 млн киловатт-часов. Данный объем превышает среднесуточное потребление в домах и квартирах половины населения г. Хабаровска. ПАО «ДЭК» не имеет возможности отпускать электроэнергию в долг, поскольку, являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, обязано в четко установленные законом сроки направлять денежные средства в адрес генерирующих и сетевых предприятий для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей Дальнего Востока.

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