Металлургическому комплексу «Амурметалл» прекращают подачу электроэнергии

Хабаровск, 25 марта, AmurMedia.

Задолженность ОАО «Амурметалл» перед ПАО «ДЭК» уже составляет 560 млн рублей. В понедельник, 27 марта энергокомпания вынуждена будет ограничить электропотребление путем отключения линии, питающей производственные мощности завода. В результате металлургический комплекс не сможет осуществлять деятельность. Причиной таких мер послужило невыполнение договоренностей по оплате, достигнутых 14 февраля при поддержке правительства Хабаровского края между ПАО «ДЭК» ОАО «Амурметалл» и новым инвестором металлургического завода ООО «Торэкс-Хабаровск», сообщили ИА AmurMeda в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт».

Так, в соответствии с Протоколом совещания ОАО «Амурметалл» должен был оплатить до 10 марта 26,6 млн рублей, до 25 марта — 35,5 млн рублей. Однако в адрес энергетиков поступило только 10 млн рублей. Неисполненные текущие обязательства в объеме 52,1 млн рублей ставят в целом под сомнение выполнение гарантийных обязательств по оплате всей накопленной задолженности до 7 апреля.

— На протяжении длительного времени ПАО «ДЭК» несло ответственность за «Амурметалл» перед энергорынком самостоятельно, не получая своевременно и в полном объеме денежных средств от завода. Но в настоящее время долги достигли критических размеров. Дальнейший наращивание задолженности угрожает стабильной работе энергетической отрасли Дальнего Востока, — рассказал заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК» Сергей Хитун. — Компания уже неоднократно откладывала ограничительные меры под залог гарантий. Однако денежные средства так и не начали поступать в адрес энергетиков в объемах, предусмотренных протоколом. Завод был заранее уведомлен о мерах по ограничению электропотребления, и 27 марта мы применим ограничительные санкции.