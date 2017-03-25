В сети появилось видео строительства нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

На этот раз в объектив его камеры попало строительство очередного торгового центра в Самаре. Торговый объект возводят в границах улиц Ташкентской, Георгия Димитрова и Московского шоссе.

Напомним, строительство этого ТЦ самарцы одобрили еще пять лет назад на публичных слушаниях. Тогда проект представило ООО «Рось». Компания пообещала, что в ТЦ, помимо торговых площадей, будут располагаться кафе, кинотеатр и офисы. Также говорилось о том, что будет подобран специальный режим освещения и звука, чтобы не мешать жильцам близлежащих домов.