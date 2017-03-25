Какие республиканские дороги будут ремонтироваться в Башкирии в 2017 году

Большей частью это переходящие объекты, на которых работы продолжатся с наступлением тепла. Это 30 километров (в целом почти половина 65-километрового расстояния) дороги от райцентра Кугарчинского района Мраково до райцентра Зианчуринского района Исянгулово.

Также ремонт будет производиться на 60-километровой дороги, идущей по Салаватскому, Дуванскому, Мечетлинскому району.

На дороге от Уфы до Павловки осталось завершить ремонт буквально нескольких участков, отметил вице-премьер.

Очень важный объект — дорога от трассы М7 до Нефтекамска.

«Система видеонаблюдения показывает здесь трафик 10 тысяч автомобилей в сутки. То есть здесь должна быть дорога первой категории», — отметил Ильяс Муниров. (Дорога I категории — 4 полосы шириной 3,75 м).

В текущем году запланирован ремонт 13-километровой дороги от Чишмов до трассы М5, от подымаловской развязки до деревни Калинники Бирского района, и последнего 28-километрового участка дороги Уфа — Белорецк.

Кроме того, часть местных дорог Уфимской агломерации будет ремонтироваться в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В плане на 2017−2018 указан ремонт участков Старочишминской дороги (за два года — 21 км), дороги 8 марта — Алексеевка (4,9 км), М5 — Шмидтово (4 км), Николаевка — Казырово (3,4 км), Мокроусово — Ольховое (4,9 км) Благовещенск — Павловка (2,4 км).