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12:21 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Новая маршрутная сеть Ростова: большие автобусы, остановки у отдаленных ЖК

С учетом пожеланий ростовчан городские власти разработали новую маршрутную сеть для пассажирского транспорта.

Сейчас рассматривают вариант сделать остановки вблизи новых жилищных комплексов «Платовский», «Европейский», «Акварель» и «Красные ворота». Жителям этих новостроек действительно неудобно добираться с помощью общественного транспорта в другие районы города.

Также при разработке маршрутной сети были включены новые участки, где раньше общественный транспорт видели редко, либо его не было вовсе. Например, большие автобусы собираются пустить по улицам Нансена, Текучева, Варфоломеева, Вересаева, Доватора, проспекту Театральный и др.

Решение, как сделать общественный транспорт быстрее, а движение безопаснее, власти видят в организации дополнительных выделенных полос с маркировкой «А». К реализации проектов по новой маршрутной сети городского пассажирского транспорта власти обещали приступить в самое ближайшее время.

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