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12:56 (мск), источник: Калининград.Ru

Региональные власти хотят отсудить у Балтийска 17 гектаров леса на побережье

Правительство Калининградской области попытается через Верховный суд вернуть 17 гектаров зелёных зон вдоль побережья в Балтийском районе в Лесной фонд. Таким образом территории планируют обезопасить от вырубки.

Источник: Калининград.Ru

Как рассказал врио министра экологии Юрий Шитиков на заседании в четверг, 23 марта, зелёные зоны перевели из Лесного фонда в земли населённых пунктов, поэтому допускается их уничтожение.

Мы на уровне Верховного суда попытаемся вернуть всё назад. Это леса в районе посёлков Мечниково и Павлово, а также рядом с Гвардейским бульваром в Балтийске, — рассказал Шитиков.

Врио губернатора региона Антон Алиханов поинтересовался у министра, не производятся ли рубки там в настоящее время. «Нет и, надеюсь, не будут производиться», — заверил Шитиков.

В январе в Балтийске состоялись публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Администрация города представила на обсуждение 13 территорий, большая часть которых относится к рекреационным зонам и местам отдыха.

Власти предложили поменять назначения этих земель на общественно-деловую застройку, садово-огородные участки и парковки, что может привести к вырубкам лесов. Участники мероприятия одобрили все проекты мэрии.

Врио министра природных ресурсов Юрий Шитиков заявил, что его ведомство сделает всё возможное, чтобы не допустить вырубку 17 гектаров лесов в Балтийске. Чиновник сообщил, что прошедшие публичные слушания по существу являются «издевательством».

Позднее прокуратура выявила нарушение при проведении слушаний, а власти Балтийска отменили их результаты.

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