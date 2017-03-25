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13:21 (мск), источник: Интерфакс

Новую линию метро на востоке Москвы по плану запустят в 2018 году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Строительство Кожуховской линии метро на юго-востоке и востоке Москвы планируется завершить в следующем году, заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«На всех станциях этой линии уже ведутся строительные работы. Например, на станциях “Лухмановская” и “Некрасовка” строители приступили к возведению основных конструкций», — сказал он.

По его словам, на станциях «Авиамоторная», «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино» и «Улица Дмитриевского» ведутся работы выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства. «Благодаря Кожуховской ветке мы интегрируем в общую сеть метро те районы, которые сегодня не имеют станций в шаговой доступности. Например, Некрасовку, где сегодня активно строится жилье», — сказал заммэра.

Не менее важно, по словам Хуснуллина, и то, что с запуском новой линии разгрузится и самая загруженная на сегодня ветка — Таганско-Краснопресненская.

Глава стройкомплекса напомнил, что Кожуховская линия метро стала первом в Москве на которой начал применяться большой тоннелепроходческий комплекс диаметров 10 м для строительства двупутных тоннелей.

Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. Линия будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: обе ветки пересекутся в районе станции «Лермонтовский проспект». Также будущую линию соединят с возводимым Вторым кольцом (Третьим пересадочным контуром) метро.

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