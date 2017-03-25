В Воронежской области сняли с продажи около 16 тонн говядины

Сотрудники ведомства обнаружили ряд нарушений. Во-первых, партия не соответствовала тому, что значилось в документах. Из-за этого расхождения нельзя установить ее происхождение, сроки годности, соответствие требованиям качества и безопасности и другие показатели.

А после проверки образцов мяса выяснилось, что в говядине завышено количество бактерий кишечной палочки. Есть такое мясо однозначно нельзя. Сотрудники ведомства приняли решение утилизировать опасную партию.