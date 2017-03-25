В Воронежской области сняли с продажи около 16 тонн говядины
На Борисоглебский мясоконсервный комбинат завезли около 16 тонн белорусской говядины ненадлежащего качества, сообщили в
На Борисоглебский мясоконсервный комбинат завезли около 16 тонн белорусской говядины ненадлежащего качества, сообщили в
Сотрудники ведомства обнаружили ряд нарушений.
А после проверки образцов мяса выяснилось, что в говядине завышено количество бактерий кишечной палочки. Есть такое мясо однозначно нельзя. Сотрудники ведомства приняли решение утилизировать опасную партию.
«С 20 марта, в связи с грубыми нарушениями