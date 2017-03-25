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14:27 (мск), источник: АиФ Черноземье

В Воронежской области сняли с продажи около 16 тонн говядины

На Борисоглебский мясоконсервный комбинат завезли около 16 тонн белорусской говядины ненадлежащего качества, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора 24 марта.

Сотрудники ведомства обнаружили ряд нарушений. Во-первых, партия не соответствовала тому, что значилось в документах. Из-за этого расхождения нельзя установить ее происхождение, сроки годности, соответствие требованиям качества и безопасности и другие показатели.

А после проверки образцов мяса выяснилось, что в говядине завышено количество бактерий кишечной палочки. Есть такое мясо однозначно нельзя. Сотрудники ведомства приняли решение утилизировать опасную партию.

«С 20 марта, в связи с грубыми нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, Россельхознадзором введены временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию с предприятия ЧУПТП “Мирон” подконтрольных госветнадзору товаров», — добавили в пресс-службе ведомства.

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