Строительство нового речного вокзала в Самаре стартует в конце мая
В Самаре продолжается подготовка к строительству нового речного вокзала. В частности, ведутся проектные работы.
В Самаре продолжается подготовка к строительству нового речного вокзала. В частности, ведутся проектные работы.
К активной фазе планируется приступить в конце мая. Об этом говорилось на совещании у губернатора Николая Меркушкина с представителями профильных организаций.
Здание будет построено на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала. Летом вокзал будет обслуживать пассажиров, а зимой выполнять функции выставочного центра или
Предполагается, что новый речной вокзал начнет работать уже к лету следующего года.
— Это должен быть лучший на Волге речной вокзал, — поставил задачу глава региона Николай Меркушкин.