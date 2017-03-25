Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Москва отказалась от строительства двух станций метро
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Киев принял решение в отношении Пономарёва и Максаковой – СМИ
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
8Тайский День слона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
16:50 (мск), источник: Pro Город Самара

Строительство нового речного вокзала в Самаре стартует в конце мая

В Самаре продолжается подготовка к строительству нового речного вокзала. В частности, ведутся проектные работы.

К активной фазе планируется приступить в конце мая. Об этом говорилось на совещании у губернатора Николая Меркушкина с представителями профильных организаций.

Здание будет построено на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала. Летом вокзал будет обслуживать пассажиров, а зимой выполнять функции выставочного центра или конференц-зала с зонами обучения и точками общепита. Площадь объекта составит около 1,5−2 тысяч кв. м с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов.

Предполагается, что новый речной вокзал начнет работать уже к лету следующего года.

 — Это должен быть лучший на Волге речной вокзал, — поставил задачу глава региона Николай Меркушкин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подозреваемый в похищении самарского бизнесмена не нашел слов в своё оправдание
Лидеры 27 стран подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit
В Минске начались задержания участников шествия на День воли
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве
На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Лас-Вегасе пытались ограбить казино
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь