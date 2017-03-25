Строительство нового речного вокзала в Самаре стартует в конце мая

К активной фазе планируется приступить в конце мая. Об этом говорилось на совещании у губернатора Николая Меркушкина с представителями профильных организаций.

Здание будет построено на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала. Летом вокзал будет обслуживать пассажиров, а зимой выполнять функции выставочного центра или конференц-зала с зонами обучения и точками общепита. Площадь объекта составит около 1,5−2 тысяч кв. м с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов.

Предполагается, что новый речной вокзал начнет работать уже к лету следующего года.

— Это должен быть лучший на Волге речной вокзал, — поставил задачу глава региона Николай Меркушкин.