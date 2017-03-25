В маршрутных такси Челябинска подорожает проезд
Проезд подорожает в маршрутных такси Челябинска, сообщают в одной из групп социальных сетей.
Проезд подорожает в маршрутных такси Челябинска, сообщают в одной из групп социальных сетей.
В салонах маршрутных такси № 19 (Чистопольская — Приборостроителей) и № 10 (ЧМК — ЮуГУ) появились объявления о том, что с 27 марта стоимость одной поездки по городу составит 23 рубля.
Пользователи соцсетей считают, что данное подорожание хоть и незначительно, но в период кризиса не совсем уместно.
Напомним, в Челябинске хотят внедрить единый проездной на 60 минут. Пассажиры смогут оплачивать проезд один раз и в течение часа совершить неограниченное количество пересадок.