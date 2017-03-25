Шувалов: Мы ожидаем, что калининградские изделия из янтаря будут успешно продаваться в Евросоюзе
Правительство РФ рассчитывает, что изделия из янтаря местных мастеров будут успешно продаваться на рынках Европы. Об этом заявил первый
Правительство РФ рассчитывает, что изделия из янтаря местных мастеров будут успешно продаваться на рынках Европы. Об этом заявил первый
— Мы ожидаем, что изделия из янтаря будут продаваться успешно в странах Евросоюза и на других рынках, — сообщил Шувалов.
По словам чиновника, он обсуждал вместе с руководством области и предпринимателями меры поддержки янтарного бизнеса.
«Есть запрос о том, чтобы изменить некоторые правительственные документы. Я взял это в проработку. В ближайшие недели отвечу, можно ли сделать то, о чём запрашивали производители ювелирных изделий из янтаря», — объяснил Шувалов.