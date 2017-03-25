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16:16 (мск), источник: Калининград.Ru

Шувалов: Мы ожидаем, что калининградские изделия из янтаря будут успешно продаваться в Евросоюзе

Правительство РФ рассчитывает, что изделия из янтаря местных мастеров будут успешно продаваться на рынках Европы. Об этом заявил первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов во время визита в Калининград в пятницу, 24 марта.

Источник: Калининград.Ru

— Мы ожидаем, что изделия из янтаря будут продаваться успешно в странах Евросоюза и на других рынках, — сообщил Шувалов.

По словам чиновника, он обсуждал вместе с руководством области и предпринимателями меры поддержки янтарного бизнеса.

«Есть запрос о том, чтобы изменить некоторые правительственные документы. Я взял это в проработку. В ближайшие недели отвечу, можно ли сделать то, о чём запрашивали производители ювелирных изделий из янтаря», — объяснил Шувалов.

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