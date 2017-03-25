Шувалов: Мы ожидаем, что калининградские изделия из янтаря будут успешно продаваться в Евросоюзе

— Мы ожидаем, что изделия из янтаря будут продаваться успешно в странах Евросоюза и на других рынках, — сообщил Шувалов.

По словам чиновника, он обсуждал вместе с руководством области и предпринимателями меры поддержки янтарного бизнеса.

«Есть запрос о том, чтобы изменить некоторые правительственные документы. Я взял это в проработку. В ближайшие недели отвечу, можно ли сделать то, о чём запрашивали производители ювелирных изделий из янтаря», — объяснил Шувалов.