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17:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти выделят дополнительно 814 млн рублей на ремонт воронежских дорог

Областные власти объявили аукционы общей стоимостью 814,5 млн рублей на ремонт дорог в Воронеже и 21 районе.

Источник: РИА "Воронеж"

Аукционную документацию опубликовали на портале госзакупок в пятницу, 24 марта.

Заказчиком дорожных работ выступил региональный департамент транспорта и автодорог. Контракты предполагают ликвидацию колей и неровностей, установку дорожных знаков и укрепление обочин на дорогах регионального и межмуниципального значения. Аукцион наметили на 20 апреля, завершить ремонт дорожники должны до 1 октября 2017 года. Работы профинансируют из областного бюджета.

Первая очередь работ

· Ремонт автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск» — Таловая — Бутурлиновка км 0+048 — км 7+500 в Аннинском районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Воронеж — Масловка — плотина водохранилища» — село Семилукские Выселки км 0+000 — км 1+900 в Воронеже.

· Ремонт автомобильной дороги Панино — Верхняя Хава — Малая Приваловка км 9+000 — км 12+200 в Панинском районе.

· Ремонт автомобильной дороги Панино — Верхняя Хава — Малая Приваловка км 2+000 — км 3+656 в Панинском районе.

· Ремонт автомобильной дороги Рамонь — Бор км 5+750 — км 6+750 в Рамонском районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск» — п.г.т. Стрелица км 0+000 — км 3+200, км 4+100 — км 6+800 в Семилукском районе.

· Ремонт автомобильной дороги Объезд с. Народное км 0+000 — км 2+580 в Терновском районе.

· Ремонт автомобильной дороги Терновка — Народное км 17+400 — км 19+000 в Терновском районе.

· Ликвидация колей и неровностей, установка дорожных знаков, укрепление обочин.

Вторая очередь

· Ремонт автомобильной дороги Давыдовка — Аношкино км 11+279 — км 17+549 в Лискинском районе.

· Ремонт автомобильной дороги с. Нижнедевицк — село Скупая Потудань км 19+588 — км 27+000 в Нижнедевицком районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Северный подъезд к г. Острогожск» — «Острогожск — Алексеевка» км 1+655 — км 4+105 в Острогожском районе.

· Ремонт автомобильной дороги Воронеж — Луганск км 88+600 — км 89+900, км 100+000 — км 103+000 в Острогожском районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Воронеж — Луганск» — Репьевка км 16+400 — км 17+525 в Репьевском районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск» — Хохольский — Репьевка км 48+045 — км 48+808 в Репьевском районе.

Третья очередь

· Ремонт автомобильной дороги Борисоглебск — Богана — Махровка км 5+051 — км 10+351 в Борисоглебском районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск» — Грибановский — Посевкино — граница Тамбовской области км 1+760 — км 5+160 в Грибановском районе.

· Ремонт автомобильной дороги М «Каспий» — Октябрьское — Новохоперск (ул. 25 Октября) км 0+000 — км 0+360 в Новохоперском районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск — Новохоперск» — село Алферовка км 5+100 — км 7+000 в Новохоперском районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Елань-Колено — Воробьевка» — Новохоперск (улица Советская) км 0+000 — км 3+050 в Новохоперском районе.

· Ремонт автомобильной дороги М «Каспий» — Поворино км 0+600 — км 3+800 в Поворинском районе.

Четвертая очередь

· Ремонт автомобильной дороги М «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск км 39+150 — км 42+800 в Бобровском районе.

· Ремонт автомобильной дороги Анна — Бобров км 33+150 — км 36+450 в Бобровском районе.

· Ремонт автомобильной дороги ул. Гагарина — ст. Битюг км 0+000 — км 2+710 в Бобровском районе.

· Ремонт автомобильной дороги М «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач км 31+300 — км 32+300 в Бутурлиновском районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Павловск — Калач — Петропавловка» — Бутурлиновка км 43+000 — км 46+000 в Бутурлиновском районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск» — Таловая — Бутурлиновка км 70+000 — км 73+000 в Бутурлиновском районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск» — Таловая — Бутурлиновка км 32+350 — км 35+350 в Таловском районе.

Пятая очередь

· Ремонт автомобильной дороги М «Дон» — Богучар — Петропавловка км 3+150 — км 8+147 в Богучарском районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Павловск — Калач — Петропавловка» — Верхний Мамон — с. Бычок км 0+000 — км 2+538, км 2+734 — км 3+236, км 3+401 — км 4+150 в Верхнемамонском районе.

· Ремонт автомобильной дороги М «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач км 90+000 — км 92+150, км 96+000 — км 97+000, км 99+000 — км 100+100 в Воробьевском районе.

· Ремонт автомобильной дороги «Павловск — Калач — Петропавловка» — г. Калач км 0+000 — км 1+038 в Калачеевском районе.

· Ремонт автомобильной дороги Павловск — Калач — Петропавловка км 14+000 — км 17+500 в Павловском районе.

В 2017 году власти направят около 2 млрд рублей на ремонт дорог в Воронеже. Работы пройдут на 53 объектах — городских магистралях и участках дорог общей протяженностью более 170 км. Контракт стоимостью 1,28 млрд рублей получила компания «СМУ-90». Средства на ремонт дорог город получил в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Итоги другого аукциона на ремонт дорог на 17 улицах областного центра (стартовая стоимость — 710 млн рублей) пока не подвели.

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