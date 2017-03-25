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16:41 (мск), источник: РИА Новости

Немецкие бизнесмены и политики приехали с визитом в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Делегация немецких политиков и бизнесменов приехала в Крым, чтобы самим сложить мнение о происходящем на полуострове, сообщил РИА Новости глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель.

Источник: РИА "Новости"

«Делегация — десять человек. В ее состав вошли в большой части бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости и политики регионального уровня — это депутаты от партии Левых. В конце визита, наши гости смогут выразить свое мнение о Крыме, о том, что здесь происходит, получив объективную информацию», — сказал Гемпель.

В рамках визита делегация ознакомится с достопримечательностями Ялты и Севастополя, а также запланирована встреча в Симферополе с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.

«Каждая делегация из Германии, которая посещает Крым, первые шаги делает очень настороженно. Они приезжают с убеждением, что здесь чуть ли ни военные действия, что здесь ущемляют по национальному признаку. Но, как правило, уезжая из Крыма, они свое мнение в корни меняют», — подчеркнул Гемпель.

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