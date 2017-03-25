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17:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже расписание электричек изменится из-за ремонта дороги на 9 Января

Расписание электричек в Воронеже изменится из-за ремонта автодороги на улице 9 Января, сообщила пресс-служба ППК «Черноземье» в пятницу, 24 марта. Изменения вступят в силу 3 апреля.

По рабочим дням изменится время курсирования пригородного поезда № 6306 «Нижнедевицк — Воронеж-Курский». Поезд по утрам будет отправляться из Нижнедевицка на час раньше. Кроме того, из Воронежа в Нижнедевицк в 19:50 будет ходить дополнительная электричка (№ 6619 «Воронеж-Курский — Нижнедевицк»). Электричка прибудет к месту назначения в 21:50. Подробное расписание пригородных поездов доступно на сайте ППК «Черноземье».

Движение транспорта по путепроводу на улице 9 Января и под ним перекрыли в среду, 15 марта. Проезд закрыли до 30 ноября 2017 года. Ограничение связано с реконструкцией транспортной развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков. С 20 апреля проезд запретят и по участку улицы Антонова-Овсеенко от 45-й Стрелковой дивизии до Героев Сибиряков. В связи с перекрытием изменился маршрут городских автобусов.

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