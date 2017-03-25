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17:42 (мск), источник: Вести - Калининград

Новое расписание вводится в аэропорту «Храброво»

26 марта — начало летней навигации в Калининградском аэропорту. А значит, существенно поменяется программа полетов и интенсивность перевозок на всех направлениях.

Немаловажным будет и то, что на начало туристического сезона, времени отпусков и каникул транспортная доступность региона, несмотря на реконструкцию самого аэровокзального корпуса и работах на взлетно — посадочной полосе, количество рейсов не уменьшится, а наоборот увеличится. И это при том, что появились «технологические окна», когда самолеты не принимаются и не взлетают, есть временные ограничения и по типам воздушных судов.

Как рассказал в интервью радиостанции «Маяк-Калининград» Генеральный директор АО Аэропорт «Храброво» Александр Корытный, до 100 рейсов в месяц будет больше на Москву и Санкт-Петербург: «У нас дополнительные рейсы появляются на Внуково, у нас Ютейэр увеличивает с мая 3 раза в день. Авиакомпания Россия ставит два новых ежедневных рейса, которых никогда не было на Внуково. У нас действующие перевозчики увеличивают интенсивность полета: и Аэрофлот и Уральские авиалинии. Авиакомпания “Сибирь” открывает рейсы на Санкт-Петербург, это тоже раньше не было. Авиакомпания Норд-авиа заходит и начинает летать на Мурманск. Планируем осуществлять рейс Калуга- Калининград- Симферополь. Те же Саратовские авиалинии открывают в летнее время прямые рейсы на Анапу. А перевозчик из Татарстана с сентября-октября открывает прямые рейсы в Казань на постоянной основе, а не на летний период».

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