Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Прочь из моей головы: история жизни с болью
СМИ узнали, в какой стране похоронят убитого в Киеве Вороненкова
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Джоли и Питт возобновили общение
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
В Киеве рассказали, что будет с Пономарёвым и Максаковой
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
17:27 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре в районе площади Славы появится новая станция метро

В пятницу, 24 марта, губернатор Николай Меркушкин провел совещание, в ходе которого был поднят вопрос о начале проектирования новой станции метро «Самарская».

Планируется, что ее выходы будут расположены на пересечении улиц Самарской и Маяковского, а также в районе площади Славы.

 — Это исключительно важно для людей. В этом районе расположены знаковые объекты Самары, регулярно проходят общественные мероприятия. С возведением нового дворца спорта необходимость в открытии станции возрастет, — подчеркнул Николай Меркушкин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подозреваемый в похищении самарского бизнесмена не нашел слов в своё оправдание
Лидеры 27 стран подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit
В Минске начались задержания участников шествия на День воли
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве
На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Лас-Вегасе пытались ограбить казино
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь