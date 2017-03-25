В Самаре в районе площади Славы появится новая станция метро

Планируется, что ее выходы будут расположены на пересечении улиц Самарской и Маяковского, а также в районе площади Славы.

— Это исключительно важно для людей. В этом районе расположены знаковые объекты Самары, регулярно проходят общественные мероприятия. С возведением нового дворца спорта необходимость в открытии станции возрастет, — подчеркнул Николай Меркушкин.