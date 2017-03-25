Кривой Рог и Днепр завершили отопительный сезон
Городской совет Кривого Рога 25 марта принял решение об окончании отопительного сезона.
Городской совет Кривого Рога 25 марта принял решение об окончании отопительного сезона.
«В техническом плане отопительный сезон в Кривом Роге прошел стабильно и без единой крупной аварии», — сообщили в
Отопление в дошкольных учреждениях, больницах, родильных домах и амбулаториях будет отключаться по заявкам.
Сообщается также, что город уже начал подготовку к следующему отопительному сезону. Будет проведена ревизия оборудования на всех 98 котельных и 124 теплораспределительных пунктах.
Для снижения потерь при передаче тепла будет продолжена работа по изоляции и замене тепловых и водопроводных сетей, выполнен текущий ремонт газопроводов, а также 29 насосных и 30 канализационных станций, и проведен капремонт пяти котлов.
Также завершен отопительный сезон в Днепре. Соответствующее решение принял городской совет 25 марта.
«Сэкономить средства жителей на плате за коммунальные услуги и энергоносители стало возможным
Отмечается, что теплоснабжающие организации будут продолжать подавать горячую воду потребителям.