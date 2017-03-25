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17:24 (мск), источник: Капитал

Кривой Рог и Днепр завершили отопительный сезон

Городской совет Кривого Рога 25 марта принял решение об окончании отопительного сезона.

Источник: Капитал

«В техническом плане отопительный сезон в Кривом Роге прошел стабильно и без единой крупной аварии», — сообщили в пресс-службе горсовета.

Отопление в дошкольных учреждениях, больницах, родильных домах и амбулаториях будет отключаться по заявкам.

Сообщается также, что город уже начал подготовку к следующему отопительному сезону. Будет проведена ревизия оборудования на всех 98 котельных и 124 теплораспределительных пунктах.

Для снижения потерь при передаче тепла будет продолжена работа по изоляции и замене тепловых и водопроводных сетей, выполнен текущий ремонт газопроводов, а также 29 насосных и 30 канализационных станций, и проведен капремонт пяти котлов.

Также завершен отопительный сезон в Днепре. Соответствующее решение принял городской совет 25 марта.

«Сэкономить средства жителей на плате за коммунальные услуги и энергоносители стало возможным из-за того, что среднесуточная температура воздуха в течение трех дней достигала отметки выше +8 градусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теплоснабжающие организации будут продолжать подавать горячую воду потребителям.

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Кривой Рог и Днепр завершили отопительный сезон
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