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22:06 (мск), источник: Ведомости

Дворкович: средства от «Платона» будут находиться под общественным контролем

Средства, полученные от системы «Платон», будут находиться под общественным контролем. Об этом говорится в комментарии вице-премьера России Аркадия Дворковича, который опубликован на сайте правительства.

Источник: Reuters

«Использование средств, получаемых от системы оплаты “Платон”, будет поставлено под общественный контроль. Ключевые объекты федеральной дорожной сети, которые будут финансироваться, будут выбираться на основе предложений самих перевозчиков», — говорится в комментарии.

Все средства, собранные «Платоном», будут идти только на ремонт и строительство федеральных дорог, а не на другие объекты, заверил Дворкович.

Вице-премьер также пообещал, что будет снижена бюрократическая нагрузка на грузоперевозчиков: будет обеспечен автоматический расчет вычетов из транспортного налога и исключена необходимость подачи документов самими перевозчиками в налоговую службу.

Комментарии
5
Владимир Елисеев
Счётной палате нужно поручить, что бы они контролировали самого "контролёра" Дворковича. Ежеквартально!
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Дроба
идет сбор от платона или нет, но отчисления в размере около 10 миллиардов от государства отдой семье будут всегда. потом еже процент инфляции плюс.
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Юрий Сапунов
Платону уже год! А дороги - хуже и хуже! Где деньги?
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