Дворкович: средства от «Платона» будут находиться под общественным контролем

«Использование средств, получаемых от системы оплаты “Платон”, будет поставлено под общественный контроль. Ключевые объекты федеральной дорожной сети, которые будут финансироваться, будут выбираться на основе предложений самих перевозчиков», — говорится в комментарии.

Все средства, собранные «Платоном», будут идти только на ремонт и строительство федеральных дорог, а не на другие объекты, заверил Дворкович.