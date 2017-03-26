Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Чай спасает от старческого слабоумия
Мнение: "Убийцам Вороненкова удалось почти невозможное"
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
В Киеве рассказали, что будет с Пономарёвым и Максаковой
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
07:00 (мск), источник: Tengrinews

Узбекистан будет использовать нефтепровод в Казахстане для своих НПЗ

Страны договорились об использовании нефтепровода «Омск-Павлодар-Чимкент» для импорта нефти.

Источник: Tengrinews

Узбекистан и Казахстан договорились об использовании нефтепровода «Омск-Павлодар-Чимкент» для импорта нефти. Об этом заявил председатель правления национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов, сообщает UzDaily.

Читайте также
Посол КНР рассказал об интересах Китая в Казахстане

По словам Султанова, НХК «Узбекнефтегаз» провела переговоры с компаниями «Казмунайгаз», «Казтрансгаз» и «Казтрансойл».

«Самая важная договоренность, которая была достигнута, — это использование нефтепровода “Омск-Павлодар-Чимкент” для обеспечения сырьем наших нефтеперерабатывающих заводов», — отметил он.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что Узбекистан и Казахстан достигли соглашения по поставкам нефти.

«Мы благодарны за это нашим казахским братьям», — издание цитирует слова Камилова.

Также глава МИД Узбекистана отметил, что Узбекистан и Казахстан не конкурируют между собой, добавив, что экономики двух стран взаимодополняют друг друга.

Отметим, что в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан, между Министерством энергетики Казахстана и НХК «Узбекнефтегаз» подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой промышленности.

Как сообщает издание, документ направлен на укрепления сотрудничества между странами в сфере нефтегазовой промышленности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двое погибших военных при атаке на часть Росгвардии в Чечне были уроженцами Казахстана - СМИ
Лондонский террорист действовал в одиночку
Санкции США против России связали с борьбой за военный рынок
Пентагон подтвердил ликвидацию полевого командира «Аль-Каиды»
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Всех футболистов сборной России проверят на допинг
На выборах главы Гонконга победила пропекинский кандидат
Дворкович: средства от «Платона» будут находиться под контролем
Спорт
Попов побеждает Промеса и 70 голов Криштиану Роналду Обзор состоявшихся в субботу в Европе отборочных матчей ЧМ-2018
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь