Узбекистан будет использовать нефтепровод в Казахстане для своих НПЗ

Узбекистан и Казахстан договорились об использовании нефтепровода «Омск-Павлодар-Чимкент» для импорта нефти. Об этом заявил председатель правления национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов, сообщает UzDaily.

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По словам Султанова, НХК «Узбекнефтегаз» провела переговоры с компаниями «Казмунайгаз», «Казтрансгаз» и «Казтрансойл».

«Самая важная договоренность, которая была достигнута, — это использование нефтепровода “Омск-Павлодар-Чимкент” для обеспечения сырьем наших нефтеперерабатывающих заводов», — отметил он.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что Узбекистан и Казахстан достигли соглашения по поставкам нефти.

«Мы благодарны за это нашим казахским братьям», — издание цитирует слова Камилова.

Также глава МИД Узбекистана отметил, что Узбекистан и Казахстан не конкурируют между собой, добавив, что экономики двух стран взаимодополняют друг друга.

Отметим, что в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан, между Министерством энергетики Казахстана и НХК «Узбекнефтегаз» подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой промышленности.

Как сообщает издание, документ направлен на укрепления сотрудничества между странами в сфере нефтегазовой промышленности.