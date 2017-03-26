ДНР ведет переговоры о поставках из РФ сырья для промпредприятий

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. ДНР ведет переговоры с российскими компаниями о поставках сырья для промышленных предприятий республики, сообщил в субботу РИА Новости в министерстве промышленности и торговли самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Ведутся переговоры с потенциальными поставщиками сырья из Российской Федерации, горно-обогатительными комбинатами, ферросплавными заводами, угледобывающими предприятиями. Анализируются местные производители угольных концентратов», — сказали в Минпромторге республики.

В министерстве отметили, что также ведется поиск рынков сбыта готовой продукции.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

СНБО одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.