У Северного обхода в Новосибирске откроется торговый центр с овощами из Узбекистана

Месяц назад губернатор области Владимир Городецкий рассказывал о своем визите в Узбекистан и достигнутых в результате поездки торговые соглашениях. Теперь же с ответным визитом узбекская делегация во главе с хокимом Андижанской области прибыла в Новосибирск. Они встретились с членами правительства области. Одна из главных тем — совместный проект, торговый дом «Узагроэкспорт-Сибирь». Заинтересованы в нем обе стороны. Сегодня большая часть торговли овощами и фруктами идет в обход бюджетов обеих стран, по «серым» схемам. С вводом нового объекта эту систему изменят.

Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Мы в год потребляем до 300 тысяч тонн плодоовощной продукции. И надо сказать, что та схема поставок, которая была раньше, годами сложилась — она уже не соответствует уровню, требованиям, и качеству контроля за сертификатами, за безопасностью груза. Качество прежде всего! В этом направлении уже подписаны многие документы между правительством Узбекистана и РФ по установлению “Зеленого коридора”. Этот коридор упрощает многие опросы таможенного оформления, транспортной логистики и так далее».

Делегация осмотрела новый объект, построенный новосибирскими партнёрами. Рабочие здесь уже заканчивают монтаж основных конструкций. Пока в залах пусто, но вскоре будет идти оживлённая торговля. Осталось смонтировать холодильное оборудование. Оно уже закуплено. Для узбекских партнеров условия хранения товара один из главных вопросов. Овощи и фрукты продукт деликатный. В новом торговом комплексе обеспечат по-настоящему тепличные условия. Помогут и с переработкой некондиционного товара. Бизнесмены жалуются — почти 10% фруктов портится в дороге. В новом комплексе планируют создать специальный цех по их переработке. Займутся и жестким контролем норм. На территории будет постоянно действовать фито-санитарная станция.

Дмитрий Терешков, генеральный директор АО «Сибирская хлебная корпорация»: «Огромная доля из этого объема приходится на Западно-Сибирский рынок. А соответственно Новосибирск является крупнейшим хабом. Все это идет к нам. Поэтому тот объект, который мы в мае будем запускать — предоставляет цивилизованные услуги, по хранению холодильному, по сортировке, переработке, торговле. Современная система кросс-доков. Это не сегодняшняя система которая на барахольную похожа, когда открытая площадка и все это в 20-градусный мороз продается с автомобиля. Здесь современная система хранения, кросс-доки, когда машина приезжают, разгружаются, торговля идет в теплых помещениях. Овощи и зелень хранятся в специальных технологических режимах. Цивилизованный рынок. В том виде как сегодня отрылись рынки крупнейшие в Москве».

Система кросс-доков — это торговля «с колес», но в цивилизованных условиях. Грузовые фуры будут парковаться в специальных воротах. Это намного быстрее и комфортнее. Логистике и удобству уделят особое внимание. Вблизи центра готовят большую стоянку для фур. А еще, здесь построят гостинцу, сеть кафе, санитарные комнаты для персонала и клиентов. Условия станут лучше, а вот цены — ниже. Сегодня поставки из Узбекистана идут в основном большегрузными «фурами». Но теперь, поток направят по «железке». Главный транзитный партнер, республика Казахстан, предоставит большие скидки. Экономия на перевозке в перспективе составит миллионы рублей. Меньше затрат торговцу — меньше и цена для покупателя.

Александр Манцуров, совладелец торгового холдинга «Сибирский Гигант»: «Товар был доставлен железнодорожным путем. Рефсекциями. Напрямую из Узбекистана, прошли транзитом Казахстан и прибыли в Новосибирск. Но наверно с учетом той скидки, которую Казахская железная дорога представила нам, позволило сделать транзит дешевле, чем автомобильным транспортом». «Живой» пример успеха подобных проектов — Москва. Жители столицы уже давно отвыкли от овощных развалов. «ФудСити» и «4 сезона» снабжают жителей не только мегаполиса, но и соседних городов. Тот же принцип реализуют в Новосибирске. Закупаться в новом торговом центре будут покупатели из Томска, Кемерово и Алтая. Посредников, делающих товар дороже, из цепочки исключат — от производителя все пойдет напрямую к покупателю.

Дилшодбек Исаков, бизнесмен, Андижанская область, Узбекистан: «Мы без посредников можем это все организовать! Я думаю это обоюдная выгода будет. Потому что качественная продукция во-первых экологически читая продукция как вы знаете в Узбекистане, без ГМО, без ничего. А население России дешевле будет получать нашу продукцию!».