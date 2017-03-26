Центр Красноярска освободят от ветхого и аварийного жилья

В Центральном районе Красноярска начнут расселять десятки ветхих и аварийных домов. Администрация ведет переговоры с жильцами.

У владельцев «авариек» есть два варианта — первый: получить деньги за свои квадраты и купить жилье в любом районе. Либо можно переехать в готовые квадраты, в район, который предложит город.

«Все-таки центр города должен быть максимально свободен от ветхого жилья. Сейчас рассматриваем 21 площадку — около 60 домов могут и должны быть снесены. Ряд направлений мы рассматриваем — участие в краевых программах и снос по технологии РЗТ — “развитие застроенных территорий”, где есть частный инвестор, которому земля предоставляется без торгов, но взамен он обязуется расселить жильцов», — рассказывает глава Центрального района Дмитрий Дмитриев.

Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда ведется за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов. Часть домов снесут в сотрудничестве с бизнесом, по программе развития застроенных территорий.

Уже заключено 10 договоров о расселении 48 аварийных домов. Все основные работы по сносу город завершат к началу Универсиады.