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09:39 (мск), источник: PROUFU.ru

Провал на дороге в центре Уфы заделали подрядчики

Вчера, 25 марта, в течение дня представители подрядной строительной организации заделали опасную дыру в асфальте, появившуюся на перекресте улиц Кирова и Ветошникова в центре Уфы.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Напомним, весь день информация об этой яме висела в топе новостей региона. Власти города потребовали, чтобы подрядная организация, выполнявшая ремонт подземных коммуникаций и дорожные работы на этом участке дороги, срочно наладила дорожное полотно.

По сообщению мэрии, сейчас дефект устранен. Подрядчики представили для убедительности фотоотчет на эту тему.

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