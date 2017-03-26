Провал на дороге в центре Уфы заделали подрядчики
Вчера, 25 марта, в течение дня представители подрядной строительной организации заделали опасную дыру в асфальте, появившуюся на перекресте улиц Кирова и Ветошникова в центре Уфы.
Вчера, 25 марта, в течение дня представители подрядной строительной организации заделали опасную дыру в асфальте, появившуюся на перекресте улиц Кирова и Ветошникова в центре Уфы.
Напомним, весь день информация об этой яме висела в топе новостей региона. Власти города потребовали, чтобы подрядная организация, выполнявшая ремонт подземных коммуникаций и дорожные работы на этом участке дороги, срочно наладила дорожное полотно.
По сообщению мэрии, сейчас дефект устранен. Подрядчики представили для убедительности фотоотчет на эту тему.