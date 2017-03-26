Провал на дороге в центре Уфы заделали подрядчики

Напомним, весь день информация об этой яме висела в топе новостей региона. Власти города потребовали, чтобы подрядная организация, выполнявшая ремонт подземных коммуникаций и дорожные работы на этом участке дороги, срочно наладила дорожное полотно.

По сообщению мэрии, сейчас дефект устранен. Подрядчики представили для убедительности фотоотчет на эту тему.