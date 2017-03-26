Кабмин РФ выделил 1,5 млрд рублей на строительство концертного комплекса в «Артеке»

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Минобрнауки 1,5 млрд рублей на строительство концертно- эстрадного комплекса международного детского центра «Артек» в 2017 году. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 24 марта, опубликовано на сайте кабмина.

«Выделить Минобрнауки России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 1 499 240 тыс. рублей на дополнительное финансирование мероприятия «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым», — говорится в сообщении.

Средства предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополь до 2020 года».

Отмечается, что ввод в эксплуатацию концертного комплекса может быть осуществлен в 2017 году.