Кабмин РФ выделил 1,5 млрд рублей на строительство концертного комплекса в «Артеке»
Средства предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополь до 2020 года».
Средства предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополь до 2020 года».
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Минобрнауки 1,5 млрд рублей на строительство концертно- эстрадного комплекса международного детского центра «Артек» в 2017 году. Соответствующее распоряжение, подписанное
«Выделить Минобрнауки России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 1 499 240 тыс. рублей на дополнительное финансирование мероприятия «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым», — говорится в сообщении.
Средства предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополь до 2020 года».
Отмечается, что ввод в эксплуатацию концертного комплекса может быть осуществлен в 2017 году.
Легендарный «Артек» был открыт 16 июня 1925 года как детский палаточный
Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.
Сейчас «Артек» — это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Международный детский центр занимает 208 га, из которых 102 га — парки, береговая линия протянулась на 7 км.