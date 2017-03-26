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10:06 (мск), источник: ТАСС

Кабмин РФ выделил 1,5 млрд рублей на строительство концертного комплекса в «Артеке»

Средства предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополь до 2020 года».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Минобрнауки 1,5 млрд рублей на строительство концертно- эстрадного комплекса международного детского центра «Артек» в 2017 году. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 24 марта, опубликовано на сайте кабмина.

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«Выделить Минобрнауки России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 1 499 240 тыс. рублей на дополнительное финансирование мероприятия «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым», — говорится в сообщении.

Средства предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополь до 2020 года».

Отмечается, что ввод в эксплуатацию концертного комплекса может быть осуществлен в 2017 году.

Легендарный «Артек» был открыт 16 июня 1925 года как детский палаточный лагерь-санаторий Общества Красного Креста РСФСР. После воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года детский центр был переведен на баланс Республики Крым, а затем стал федеральной собственностью.

12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития «Артека» до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры

Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

Сейчас «Артек» — это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Международный детский центр занимает 208 га, из которых 102 га — парки, береговая линия протянулась на 7 км.

Комментарии
15
perplexed
из 300 зданий не было ничего приличного, где киркоров с басковым могли бы спеть. Надо 301 строить. Ещё надо мечеть въ по центру.
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эльшат мехтиев
попова, подобная, баранов... у них аватары и фамилии говорят сами за себя. Не мучай их, ты жесток!!!))
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эльшат мехтиев
Под крылом самолёта о чём-то поют, весёлые люди ЕР!))
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