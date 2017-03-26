На реконструкцию «Артека» выделят дополнительно 1,5 миллиарда рублей

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило проект распоряжения о выделении Минобрнауки РФ 1,499 миллиарда рублей на дополнительное финансирование реконструкции детского центра «Артек» в 2017 году.

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России направляются Минобрнауки бюджетные ассигнования в размере 1499,24 миллионов рублей на финансирование проектирования и строительства концертно-эстрадного комплекса МДЦ «Артек», — говорится в документе.

Документ внесен Минобрнауки России. Уточняется, что в федеральном бюджете на этот год на реконструкцию «Артека» в рамках программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2020 года» Минобрнауки России были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3,9 миллиарда рублей. В настоящий момент эти средства распределены по объектам МДЦ «Артек» в полном объёме.