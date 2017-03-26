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12:03 (мск), источник: РИА Новости

На реконструкцию «Артека» выделят дополнительно 1,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в 2017 году почти 1,5 миллиарда рублей для проектирования и строительства концертно-эстрадного комплекса детского центра «Артек», документ размещен на сайте кабмина в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило проект распоряжения о выделении Минобрнауки РФ 1,499 миллиарда рублей на дополнительное финансирование реконструкции детского центра «Артек» в 2017 году.

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России направляются Минобрнауки бюджетные ассигнования в размере 1499,24 миллионов рублей на финансирование проектирования и строительства концертно-эстрадного комплекса МДЦ «Артек», — говорится в документе.

Документ внесен Минобрнауки России. Уточняется, что в федеральном бюджете на этот год на реконструкцию «Артека» в рамках программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2020 года» Минобрнауки России были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3,9 миллиарда рублей. В настоящий момент эти средства распределены по объектам МДЦ «Артек» в полном объёме.

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