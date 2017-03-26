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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Новак высоко оценил общий уровень выполнения венского соглашения по нефти

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 26 мар — РИА Новости/Прайм. Общий уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти по итогам февраля составил 94%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Источник: РИА "Новости"

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Мы это обсудили и сделали оценку, что февраль показал еще более положительную динамику. Мы позитивно относимся в целом, у нас общее исполнение составляет 94%
Александр Новак
Министр энергетики РФ

Он отметил, что это позитивная динамика.

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«Мы еще раз подтвердили необходимость исполнения всеми странами на 100% своих обязательств и странами, не входящими в ОПЕК, — ускоренного достижения тех целей, которые были поставлены в декабре», — сказал министр.

В свою очередь министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук, как пишет агентство Блумберг, озвучил следующие цифры: страны ОПЕК в феврале выполнили условия сделки по добыче примерно на 106%, не входящие в организацию государства — на 64%.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
План по наркотической зависимости от нефтяной иглы -Выполнен!! Динамика отличная! Никаких перемен!
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