Новак высоко оценил общий уровень выполнения венского соглашения по нефти

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Мы это обсудили и сделали оценку, что февраль показал еще более положительную динамику. Мы позитивно относимся в целом, у нас общее исполнение составляет 94%

«Мы еще раз подтвердили необходимость исполнения всеми странами на 100% своих обязательств и странами, не входящими в ОПЕК, — ускоренного достижения тех целей, которые были поставлены в декабре», — сказал министр.