Сто тысяч рабочих мест появится на Дальнем Востоке

К 2025 году на Дальнем Востоке должно быть создано 97,8 тысяч новых рабочих мест. Из них 15,3 тысячи — высокопроизводительные. Для этих целей планируется привлечь 2 трлн 351,7 млрд рублей частных инвестиций в территории опережающего развития и инвестиционные проекты, реализуемые при государственной поддержке на Дальнем Востоке.

Такую задачу ставит минвостокразвития России в государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Проект постановления правительства России о внесении изменений в данную госпрограмму одобрили представители комитетов верхней и нижней палат российского парламента.

Как отметил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, финансирование программы установлено на уровне 17 млрд в текущем году и более 20 млрд рублей ежегодно в 2018 и 2019 годах.

«Документ был рассмотрен профильными Комитетами Совета Федерации и Госдумы. По мнению парламентариев, все мероприятия госпрограммы развития Дальнего Востока и Байкальского региона должны получить должное финансирование» — отметил заместитель министра.