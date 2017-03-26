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11:47 (мск), источник: Новая Кубань

На майские праздники в Сочи пустят дополнительные поезда

Акция продлится с 27 апреля по 9 мая.

Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Самым востребованным направлением будет Ростов-Адлер. В самый пик — 28 апреля — по этому маршруту поедут четыре дополнительных поезда. В другие праздничные дни пассажиров будут перевозить еще один или два специально добавленных состава.

Новые поезда появятся на множестве других маршрутов, среди которых Ростов — Кисловодск, Минеральное воды — Адлер, Адлер — Москва, Владикавказ — Минеральные Воды — Москва и другие.

Те поезда, которые ездят в определенные дни недели, с 21 апреля по 14 мая будут ходить каждый день.

Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, более подробную информацию и точное расписание можно узнать на официальном сайте «РЖД» или по телефону 8−800−775−00−00.

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