На майские праздники в Сочи пустят дополнительные поезда
Акция продлится с 27 апреля по 9 мая.
Акция продлится с 27 апреля по 9 мая.
Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Самым востребованным направлением будет
Новые поезда появятся на множестве других маршрутов, среди которых Ростов — Кисловодск, Минеральное воды — Адлер, Адлер — Москва, Владикавказ — Минеральные Воды — Москва и другие.
Те поезда, которые ездят в определенные дни недели, с 21 апреля по 14 мая будут ходить каждый день.
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