На майские праздники в Сочи пустят дополнительные поезда

Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Самым востребованным направлением будет Ростов-Адлер. В самый пик — 28 апреля — по этому маршруту поедут четыре дополнительных поезда. В другие праздничные дни пассажиров будут перевозить еще один или два специально добавленных состава.

Новые поезда появятся на множестве других маршрутов, среди которых Ростов — Кисловодск, Минеральное воды — Адлер, Адлер — Москва, Владикавказ — Минеральные Воды — Москва и другие.

Те поезда, которые ездят в определенные дни недели, с 21 апреля по 14 мая будут ходить каждый день.