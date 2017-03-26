Первая ТОСЭР «Чусовой» создана в Пермском крае

Соответствующее постановление правительства РФ о создании ТОСЭР в Прикамье подписано 23 марта 2017 года.

«ТОСЭР в Чусовом создается на 10 лет в целях содействия его развитию путем диверсификации экономики, привлечения в моногород инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации — АО «Чусовской металлургический завод», — сказал собеседник агентства.

ТОСЭР даст возможность резидентам снизить налог на прибыль до 5% в течение первых 5 лет, и 10% — в течение второй «пятилетки»; резиденты освобождаются от налога на имущество организаций и земельного налога. Также для них устанавливаются минимальные объёмы капитальных вложений — не менее 5 миллионов рублей.

Как отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников, создание на территории Чусового территории опережающего социально-экономического развития позволит повысить инвестиционную привлекательность Прикамья для бизнеса, конкурентоспособность по отношению к другим регионам страны. «А как дополнительные преимущества для экономики края: создание новых рабочих мест на создаваемых инвесторами предприятиях, и дополнительные доходы бюджета от поступлений по налогу на прибыль и НДФЛ», — цитирует пресс-служба слова Решетникова.

По словам главы Прикамья, Чусовой стал пилотной площадкой, предоставляющей максимальный пакет экономических и налоговых преференций для успешного развития бизнеса. «Если проект покажет свою востребованность, мы будем тиражировать эту практику на территории края», — добавил он.