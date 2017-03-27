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11:29 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов рассказал о перспективах, которые даёт открытие офиса Российского экспортного центра в Калининграде

О новых возможностях, которые даст открытие в Калининграде представительства Российского экспортного центра, глава региона рассказал в интервью директору ГТРК «Калининград».

Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»: Шувалов говорил об открытии отделения Российского экспортного центра в Калининграде. Что это нам даст?

Антон Алиханов, глава региона: На наш взгляд, мы не в полной мере пользуемся вот этими экспортными возможностями, только-только начинаем. Эту практику надо расширять, вовлекать в неё всё больше и больше предприятий. У нас уже есть практически два десятка проектов, которые Российский экспортный центр поддержал через различные механизмы, это различные виды субсидирования, кредиты, экспортное страхование. Мы обсуждали, какие новые проекты они могут поддержать через федеральное финансирование. Есть проект по расширению экспортно ориентированного производства и есть несколько интересных задач с точки зрения сертификации калининградской продукции на зарубежных рынках для того, чтобы открыть ей дорогу на рынки европейские и разные другие.

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